Vescovo Soddu incontra presidente provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 01 FEB - Visita alla presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, da parte del nuovo vescovo di Terni, Narni e Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu. Il vescovo era accompagnato dal vicario generale, monsignor Salvatore Ferdinandi, e da padre Sergio Prina Cerai, vicario foraneo di Amelia.

Durante l'incontro - spiega una nota dell'amministrazione provinciale - si è discusso dei principali temi di attualità che riguardano il territorio provinciale, le sue potenzialità e le sue risorse. Un'attenzione particolare è stata posta al passaggio di proprietà di Ast per il quale presidente e vescovo hanno espresso "soddisfazione", augurando buon lavoro alla nuova proprietà Arvedi.

"E' stata una visita gradita e informale - ha affermato la presidente Pernazza - che testimonia e conferma la vicinanza della Chiesa alle istituzioni e alle comunità e che sarà propedeutica ad un'ulteriore collaborazione fra Diocesi e istituzioni per sostenere le realtà dell'intero territorio provinciale. A tale proposito con monsignor Soddu - ha continuato la presidente - abbiamo accennato, fra le altre cose, alla possibilità di valorizzare dal punto di vista culturale e religioso alcune personalità che hanno dato lustro alla terra ternana ed hanno contribuito a farla conoscere e crescere anche nel prestigio".

Ad inizio visita, il vescovo ha fatto dono alla presidente di un crocifisso il legno intarsiato, mentre la Pernazza ha contraccambiato donando un piatto in ceramica e alcuni libri sui cammini francescani nel territorio provinciale e su tradizioni gastronomiche e festività rituali. (ANSA).