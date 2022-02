ANSA-IL-PUNTO/ COVID: vaccini anche in scuole Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - La vaccinazione pediatrica, volontaria, contro il Covid nelle scuole approda anche a Perugia. È partita infatti oggi, per la fascia di età 5-11 anni.

Le prime vaccinazioni, coordinate dal direttore del distretto del Perugino, Alfredo Notargiacomo, in collaborazione con Gianluca Tuteri, medico pediatra e vicesindaco, sono state fatte nella sala della Fondazione Sant'Anna per gli studenti dell'Istituto comprensivo Perugia 3. "Stiamo cercando di completare la vaccinazione degli studenti, in collaborazione con le scuole e il Comune di Perugia, offrendo una possibilità ulteriore rispetto al punto vaccinale di piazzale Europa e a quello di Solomeo", ha spiegato Notargiacomo.

Sul fronte dei dati giornalieri emerge intanto ancora un deciso calo, del 4,4 per cento, degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 21.983, 1.019 in meno rispetto a lunedì.

Rallenta l'incremento dei ricoverati, 225, due in più, 10 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.037 nuovi positivi, 3.048 guariti e otto nuovi morti (tre di lunedì mentre cinque sono legati a un allineamento dei sistemi informatici).

Scendono del 4,5 per cento anche le persone in isolamento, 21.758.

I tamponi analizzati sono stati 3.531 e i test antigenici 18.430, con un tasso di positività sul totale pari al 9,27 per cento (era 9,5 lunedì e 11,1 per cento martedì della scorsa settimana). (ANSA).