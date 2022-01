Tesei, Arvedi fornisce garanzie per area ternana

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Arvedi "è un importante gruppo italiano che sicuramente fornisce garanzie per l'area ternana".

Lo ha detto la presidente umbra Donatella Tesei parlando del passaggio dell'Ast da ThyssenKrupp all'azienda italiana. "Ho fortemente voluto e seguito il percorso fino a oggi nella convinzione che il rilancio del sito è di straordinaria importanza per la regione così come per l'acciaio italiano ed europeo" ha aggiunto.

"Sicuramente - ha sostenuto Tesei - dalla prossima settimana avremo la possibilità di fissare un incontro con il cavaliere Arvedi per parlare di piano industriale. I tempi che ci eravamo dati sono stati rispettati e continueremo ad essere attenti e vigili. Come Regione garantiremo tutte le migliori condizioni perché questa azienda possa trovare ciò che è favorevole al perseguimento degli obiettivi, allo sviluppo di un piano industriale importante e al rilancio del sito ternano". (ANSA).