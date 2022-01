Salgono ancora i ricoverati Covid negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Ancora in salita i ricoverati Covid in Umbria, 223 a lunedì 31 gennaio, sette in più rispetto a domenica, 11 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 593 nuovi positivi (787 lunedì della scorsa settimana), 778 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi scendono a 23.002, 186 in meno rispetto a domenica.

Sono stati analizzati 585 tamponi e 5.626 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 9,5 per cento (10,7 domenica e 12 per cento lunedì della scorsa settimana). (ANSA).