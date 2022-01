"Prendiamoci cura di loro" campagna Afas e Caritas

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Si chiama "Anni verdi e anni d'argento: prendiamoci cura di loro" la nuova campagna voluta da Afas e Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve che punta alla raccolta dei prodotti farmaceutici per la cura dei bambini e degli anziani più bisognosi. I cittadini dal primo febbraio potranno acquistare e donare i presidi in evidenza (disponibili in varie fasce di prezzo) all'interno delle 14 farmacie Afas (quelle comunali di Perugia ma anche di Magione, Todi e Città della Pieve) e nella nuova parafarmacia sanitaria ortopedica Apogeo di Ponte San Giovanni.

A presentare il progetto sociale, sono stati Antonio D'Acunto e Raimondo Cerquiglini, presidente e direttore generale di Afas, insieme a don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana. Durante l'incontro con la stampa è stato sottolineato che la campagna nasce dal desiderio di rispondere attivamente al bisogno di assistenza nel territorio da parte delle fasce più fragili della popolazione.

"Il ruolo sociale di Afas - ha spiegato D'Acunto - si concretizza anche con questa campagna, al via dopo la conclusione di un'altra dedicata ai giocattoli, sempre con la Caritas. I bambini e gli anziani sono le due facce della stessa medaglia, ugualmente fragili, e lo spirito della campagna è proprio quello di dare voce ai bisogni di chi non sempre ne ha".

Per Cerquiglini, "la crisi economica prima, aggravata dalla pandemia ora, stanno portando sempre più famiglie e persone a privarsi di beni essenziali per la cura della propria salute e della crescita dei bambini". "Per questo Afas, attraverso le sue campagne sociali e unitamente con la Caritas - ha aggiunto -, vuole realizzare una rete di solidarietà".

A ringraziare Afas per l'iniziativa è stato don Marco Briziarelli. "Una nuova campagna - ha detto - che ci vede insieme, ancora una volta, a sostegno degli ultimi. Un circolo virtuoso, una bellissima esperienza di rete, che sta portando tanti frutti di bene". (ANSA).