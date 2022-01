Pernazza, Ast ad Arvedi notizia importante per Terni e Paese

(ANSA) - TERNI, 31 GEN - "E' una notizia importante sia per Terni, che ritrova una compagine industriale italiana, sia per il Paese, che si dota di un asset di grande importanza": la presidente della Provincia Laura Pernazza commenta così il passaggio dell'Ast da TK ad Arvedi. "Il mio auspicio - prosegue - è che la nuova proprietà adotti per le acciaierie una strategia forte e di prospettiva, anche con le opportunità offerte dai fondi del Pnrr".

"Come Istituzione - conclude Pernazza - faremo la nostra parte per quanto di competenza, per contribuire a rafforzare questa realtà produttiva aspettando anche di conoscere il piano industriale e i futuri assetti societari". (ANSA).