Per Costanza Laliscia sesto posto alla Fursan Cup 2022

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Sesto posto alla Fursan Cup 2022 per Costanza Laliscia, la ventiduenne amazzone perugina del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy, che ha rappresentato l'Italia nel deserto saudita di Al-Ula. Risultato ottenuto nella gara sui 120 chilometri che ha visto confrontarsi i migliori 200 binomi del mondo in rappresentanza di 30 nazioni, e cavaliere più giovane con la miglior classifica finale.

La Fursan Cup 2022, oltre a un lotto di partecipanti nel quale figuravano campioni mondiali e vincitori delle gare più importanti a livello internazionale degli ultimi anni, presentava un tracciato quanto mai impegnativo con sabbia profonda e un'altimetria ritmata.

"E' stata dura - commenta Costanza Laliscia - e proprio per questo estremamente esaltante. Emirat du Barthas, cavallo giovane e all'esordio in una gara nel deserto, ha corso da veterano, si è adattato benissimo al percorso, è cresciuto di chilometro in chilometro e mi ha dato costantemente la sensazione di essere in condizione di dare il massimo. L'ultimo giro a quella media, la migliore fra tutti i binomi in gara, è stato fantastico". (ANSA).