In Umbria occupati da Covid 11 dei 127 posti di intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - In Umbria "al momento su 127 posti letto di terapia intensiva, ne risultano occupati 11" e due dei ricoverati sono in fase di trasferimento "in altro setting assistenziale": lo rende noto il commissario regionale per la gestione dell'emergenza Covid, Massimo D'Angelo. Il quale precisa che "la misura per l'attribuzione dei colori alle Regioni, in base al decreto ministeriale n. 105, tiene conto sia dei posti letto attivi, che di quelli attivabili, per cui l'Umbria con 86 posti già attivati e 41 attivabili è ancora in zona bianca". (ANSA).