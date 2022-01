Giunta Umbria esprime cordoglio per scomparsa Guazzaroni

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - La Giunta regionale dell'Umbria "si stringe attorno alla famiglia di Claudio Guazzaroni, karateka pluripremiato e commissario tecnico della nazionale italiana Fijlkam, scomparso ieri prematuramente". Lo riferisce Palazzo Donini.

Ternano di adozione, aveva scelto l'Umbria per vivere e allenarsi, ricorda la Giunta. "La sua vita sportiva - aggiunge - è stata corredata da innumerevoli successi e le sue doti di atleta si sono sempre legate a quelle umane. Guazzaroni lascia un vuoto incolmabile per i suoi cari, per la comunità umbra e per l'intero mondo dello sport". (ANSA).