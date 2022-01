ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, continua calo nuovi contagi

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Meno nuovi contagi Covid accertati rispetto a lunedì della scorsa settimana, 593 contro 787, ma anche un tasso di positività dei test più basso, al 9,5 per cento il 31 ottobre mentre era al 10,7 domenica e al 12 per cento al 24 gennaio, è il quadro che restituiscono i numeri giornalieri della pandemia in Umbria nell'ultimo giorno di gennaio.

Uno scenario nel quale sono però ancora in salita i ricoverati positivi al virus, 223, sette in più rispetto a domenica, 11 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Erano 199 e otto lunedì della scorsa settimana. Il commissario regionale per l'emergenza Massimo D'Angelo ha comunque precisato che l'Umbria è "ancora in zona bianca per occupazione posti in terapia intensiva".

Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche 778 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi scendono a 23.002, con un calo settimanale di quasi 2 mila.

Per il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, in Umbria nel complesso l'epidemia di Covid "sta evolvendo favorevolmente ma la velocità è minore di quanto si poteva inizialmente sperare". "Se osserviamo la curva dei contagi giornalieri - spiega - ci accorgiamo che allo stretto picco fatto un massimo un mese fa, in questi giorni si è sostituito un andamento molto più lento che promette una decrescita continua ma sposta in avanti il termine di uscita da questa ondata. Da un'analisi dei dati del Servizio sanitario nazionale, emerge chiaramente che nelle ultime settimane si è venuto a creare una di crescita importante dei contagi soprattutto nelle due fasce giovanili: 5-10 e 11-19 anni. Sono queste infatti che resistono alla discesa già ampiamente avanzata per le altre fasce".

Intanto l'Usl Umbria 1 ha annunciato che dal primo febbraio la vaccinazione volontaria anti virus Sars Cov-2 per la fascia di età 5-11 anni partirà anche nelle scuole del Distretto del perugino. (ANSA).