Positivo al Covid esce di casa per portare cibo ai gatti

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Pur essendo positivo al Covid, e quindi sottoposto a quarantena, è uscito di casa ed è stato fermato dal personale della polizia di Perugia. Agli agenti ha riferito che, pur consapevole di violare le misure di contenimento del contagio, aveva deciso di recarsi a portare del cibo ai suoi gatti in un'altra abitazione.

I poliziotti a quel punto, dopo aver spiegato all'uomo la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica - riferisce la Questura -, gli hanno suggerito di chiedere aiuto a un conoscente o ad un centro specializzato nella cura degli animali. Dopo le formalità di rito lo hanno deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di epidemia. (ANSA).