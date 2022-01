Tesei, Mattarella scelta di responsabilità e stabilità

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - L'elezione di Sergio Mattarella "rappresenta sicuramente una scelta di responsabilità e di stabilità ", secondo la presidente umbra Donatella Tesei, "perchè - ha detto all'ANSA - il Paese ha bisogno che vengano affrontate e continuino ad essere gestite tutte le questioni aperte che sono tante".

"Non è soltanto il Pnrr - ha spiegato Tesei, uno dei tre delegati dell'Umbria per l'elezione del presidente della Repubblica - non è soltanto la pandemia che pure c'è, ma tutte le altre questioni urgenti, dall'aumento del costo dell'energia, al problema delle materie prime, all'inflazione, quindi serve sicuramente un governo che continui e che non abbia tentennamenti".

"Per quanto riguarda le Regioni - ha osservato, commentando anche l'incontro di oggi dei presidenti con Mattarella - dimostrano come sempre grande senso di reponsabilità istituzionale. Mi ha fatto molto piacere il fatto che il presidente Mattarella abbia rimarcato il ruolo e il grandissimo lavoro svolto dalle Regioni per affrontare la pandemia, per risolvere i tantissimi problemi che abbiamo affrontato".

"Perchè questa è la verità. Le Regioni - ha sottolineato Donatella Tesei - hanno fatto veramente tantissimo, sforzi a volte anche oltre le proprie possibilità. Questo Mattarella lo ha riconsciuto, quindi speriamo che trovi il giusto riconoscimento anche all'interno dell'azione di governo.

Il presidente - ha riferito Tesei - ci ha ringraziato tutti, ha voluto rimarcare il ruolo e il lavoro svolto dalle Regioni in quesi anni in cui abbiamo affrontato la pandemia, che stiamo ancora combattendo. Ci ha ringraziato molto per il lavoro e per la serietà con cui lo abbiamo portato avanti. Ci ha fatto molto piacere".

Quella dell'elezione del presidente della Repubblica - ha detto Donatella Tesei, alla sua prima esperienza da 'grande elettrice' - sicuramente è stata un'esperienza imprtante ma soprattutto perchè sento e continuo a sentire la responsabilità che è in capo ai vari organi istituzionali. Io rappresento una Regione e quindi ho consapevolezza del ruolo e quindi della responabilità che ho. Tutte le Regioni insieme dimostrano questa responsabilità che sentono nei confronti delle proprie comunità regionali, che poi declinano a livello Paese".

La presidente Tesei ha inoltre sottolineato che sono state giornate lunghe ma "ho continuato a lavorare per l'Umbria - ha detto - anche a distanza, perchè abbiamo tante cose da fare".(ANSA).