Squarta, Mattarella presidente è occasione persa

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - "Ancora Mattarella Presidente della Repubblica. Una grandissima occasione persa". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta (FdI), uno dei "grandi elettori".

"Non è vero - prosegue Squarta - che il Parlamento ha avuto un comportamento responsabile. Si sceglie Mattarella per non cambiare nulla e continuare a prendere un anno di stipendio per tanti deputati o senatori. Questa è la verità. Siccome la maggior parte di chi siede in Parlamento non sarà rieletto, meglio proseguire nel segno della continuità. Si poteva scegliere alte figure istituzionali, ugualmente rappresentative e autorevoli. Non c'è stato il coraggio di misurarsi con il cambiamento. Non mi è piaciuta questa pagina della politica nazionale".

"Ma di questa esperienza - commenta - salvo tutto il resto, la possibilità di vivere da vicino ogni passaggio istituzionale, con umiltà e voglia di imparare, la stessa di sempre. Ho visto una Giorgia Meloni comportarsi da grande leader, mentre ne ho visti altri muoversi in maniera improvvisata, scomposta, superficiale. Nonostante un grave lutto che ha colpito la mia famiglia proprio in questi giorni, riesco a portare a casa una bella esperienza di cui farò tesoro. In queste circostanze il rispetto per i valori con cui si è cresciuti e ai quali ci si ispira, rimane la qualità da non perdere mai di vista". (ANSA).