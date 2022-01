Paparelli, il Paese resta in buone mani

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - "Con la rielezione del Presidente Sergio Mattarella il Paese continua ad essere in buone mani, a garanzia della stabilità tanto più importante in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. La sua autorevolezza e la sua credibilità sono una garanzia per tutti i cittadini italiani". Così il consigliere regionale Pd Fabio Paparelli, 'grande elettore' nominato dalle minoranze.

"Il Parlamento in seduta comune, di cui mi onoro di aver fatto parte come grande elettore - ha aggiunto - dopo le discutibili posizioni assunte da alcune forze politiche, ha finalmente espresso, con saggezza, un'ampia maggioranza che permette al Governo di continuare ad operare fattivamente ed in modo positivo e alle istituzioni repubblicane di operare al meglio nell'interesse degli italiani". (ANSA).