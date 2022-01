Meno positivi al Covid in Umbria ma aumentano i ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - In calo il numero dei positivi in Umbria, ma i dati della Regione aggiornati al 29 gennaio indicano un aumento dei ricoveri, anche in terapia intensiva e altri cinque morti.

I nuovi casi di positività accertati (in diminuzione rispetto a ieri) sono 1.807. I guariti sono 2.326, i decessi salgono da 1.615 a 1.620. Gli attualmente positivi sono 24.081 (524 in meno in un giorno).

I pazienti ricoverati negli ospedali umbri sono 207, nove in più nelle ultime 24 ore, dei quali otto (due in più) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 11.147 test antigenici e 2.979 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 12,79 per cento (12,3 venerdì). (ANSA).