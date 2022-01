I "Comuni Ricicloni" di Legambiente in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Risultati importanti per la raccolta differenziata a Castiglione del Lago, San Giustino e Passignano sul Trasimeno: Legambiente anticipa le Buone pratiche 2021 emerse in Umbria e segnalate all'interno del "Rapporto Comuni Ricicloni", che sarà presentato venerdì 4 febbraio nel corso del quinto Ecoforum sull'economia circolare (in programma dalle ore 10 a Trevi e trasmesso online sui canali social di Legambiente Umbria).

Tra le buone pratiche di cui si parlerà al forum c'è quella del Comune di Spoleto che si è aggiudicato il Premio Compraverde, nella sezione Mensa Verde, nel corso del 15/o Forum Compraverde Buygreen, organizzato dalla Fondazione Ecosistemi a Roma lo scorso ottobre.

Quanto alla raccolta differenziata, alcuni comuni, che nel 2020 mostravano ancora basse performance, nel corso del 2021 hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Parliamo ad esempio, come detto, di Castiglione del Lago, San Giustino e Passignano sul Trasimeno che sono passati recentemente alla raccolta porta a porta. A San Giustino questo cambio di organizzazione ha fatto balzare la percentuale di differenziata dal 47% a quasi l'80%.

Questo passaggio - spiega Legambiente - oltre a innalzare pesantemente le percentuali di raccolta, è fondamentale anche per poter applicare la tariffazione puntuale. Tariffa che nel 2021 è divenuta realtà per i primi comuni umbri, perlopiù nella provincia di Terni.

Nel Rapporto si segnalano anche i comuni che invece stanno abbassando le loro performance ambientali, come Foligno, Nocera Umbra, Montefalco e la Valnerina che ha interi territori praticamente senza raccolta differenziata. La quinta edizione dell'Ecoforum è promossa e realizzata da Legambiente Umbria, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio del Comune di Trevi e il supporto di Asm Terni Spa, Bazzica Srl, Consorzio Biorepack, Cartiera di Trevi e Secit impianti. (ANSA).