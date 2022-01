Draghi ha seguito rielezione Mattarella dalla sua casa in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - La rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, il premier Mario Draghi l'ha seguita dal casolare di campagna di Città della Pieve assieme alla moglie Serenella. Il presidente del Consiglio ha raggiunto oggi il borgo umbro poco dopo le 13, dopo che in mattinata aveva incontrato lo stesso Mattarella, sbloccando così lo stallo dell'elezione del Capo dello Stato. Draghi, appena giunto a Città della Pieve, si è concesso un pranzo in un ristorante del centro storico, per poi seguire seguire lo spoglio decisivo dalla propria abitazione. (ANSA).