Draghi a pranzo a Città della Pieve

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Il premier, Mario Draghi, dopo la mattinata di colloqui per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, ha raggiunto poco dopo le 13 Città della Pieve, fermandosi a mangiare, assieme alla moglie, in un ristorante del centro storico del borgo umbro. Intorno alle 15,35 ha lasciato il locale per dirigersi verso il casolare di campagna dove trascorrerà questo fine settimana.

Alla domanda dell'ANSA se questa sarà una buona giornata per l'Italia, il presidente del Consiglio ha risposto soltanto con un saluto, facendo un cenno con la mano. In mattinata Draghi ha partecipato, al Palazzo del Quirinale, anche al giuramento del nuovo presidente della Corte Costituzionale. (ANSA).