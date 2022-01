Danneggia gli uffici del centro immigrati, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - In preda all'ira ha danneggiato gli uffici del centro immigrati di Perugia: si tratta di un giovane di 20 anni originario della Guinea, che è stato denunciato dalla polizia, intervenuta a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112.

Il giovane - riferisce la questura - si era recato nell'ufficio del responsabile del centro e, dopo avere afferrato un manico di scopa, ha cominciato a colpire le suppellettili, compreso un computer presente sulla scrivania, che è caduto a terra.

All'arrivo degli agenti si è presentato calmo e tranquillo, riferendo che la propria rabbia era scaturita da problemi legati al lavoro.

Dai controlli dei poliziotti è risultato in regola con il permesso di soggiorno. Il ventenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato. (ANSA).