Card. Bassetti, sta per terminare la mia guida di questa Chiesa

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - "Auguro alla città di Perugia che, finalmente superate, a Dio piacendo, l'attuale crisi pandemica e le sue ricadute sociali, possa proseguire il cammino con un rinnovato vigore, nella concordia e nella prosperità": è stata una sorta di commiato, quasi al termine del suo mandato alla guida dell'archidiocesi, l'omelia pronunciata dall'arcivescovo di Perugia, il cardinale Gualtiero Bassetti, nella solenne celebrazione eucaristica del 29 gennaio per la festa del patrono San Costanzo.

"Cari fratelli e sorelle - ha detto - con commozione presiedo questa solenne liturgia eucaristica nella festa di San Costanzo patrono della Chiesa perusino-pievese, che servo ormai da quasi tredici anni". "Come già sapete, terminerà tra alcuni mesi il compito che mi è stato affidato per la guida di questa Chiesa e l'odierna celebrazione solenne per il Patrono principale dell'Arcidiocesi è per me particolarmente toccante".

"Il mio servizio tra voi - ha osservato - si è ridotto in questi ultimi cinque anni, a causa del compito che mi è stato affidato alla guida della Conferenza episcopale italiana. Il Signore sa quanto avrei desiderato dedicare tutto il mio tempo, tutte le mie energie a questa nostra Chiesa". "Il Buon Pastore - ha aggiunto, fra l'altro, commentando il Vangelo - dà la vita per il suo popolo, per tutto il popolo, perché lo vede e lo considera con occhi di padre e di madre. Devo però riconoscere che, per i miei limiti, non sono riuscito in questi anni ad imitarlo come avrei dovuto. Cari fratelli e sorelle, mosso da questi sentimenti, e avendo conclusa da qualche anno la visita pastorale, ci apprestiamo ora a vivere il cammino sinodale uniti a Papa Francesco e alla Chiesa universale. Il tempo che ci separa dal prossimo Giubileo del 2025 sarà caratterizzato da un personale impegno di conversione e, a livello comunitario, di nuova evangelizzazione.

Carissimi, con cuore di padre vi affido all'intercessione del vescovo Costanzo, fondatore di questa Chiesa che ho tanto amato e che porterò sempre nel cuore, lasciandovi il messaggio della sua stessa testimonianza". (ANSA).