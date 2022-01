Accordo tra Museo etrusco Villa Giulia e musei Terni

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - Al via un gemellaggio tra il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia di Roma e i musei di Terni. E' stato infatti sancito un accordo di collaborazione per la condivisione di iniziative culturali da svolgere nelle rispettive sedi.

L'intesa, recepita nei giorni scorsi con una delibera di giunta, a Terni, proposta dall'assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, prevede anche uno sconto sul biglietto d'ingresso al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia per i residenti nella città umbra e un biglietto d'ingresso ridotto ai musei del sistema museale cittadino di Terni, di 3,50 euro anziché 5 euro per quanti esibiscano il biglietto d'ingresso di Etru.

"Ritengo che questa iniziativa sia molto importante - commenta l'assessore Cecconelli - perché per la prima volta ci consentirà di sviluppare un rapporto costante e istituzionale con l'importante museo nazionale di Villa Giulia e valorizzare i nostri musei anche attraverso la scontistica per i visitatori che ci auguriamo possa creare interesse e curiosità reciproche.

Auspico che da questo accordo possano a breve nascere idee per iniziative interessanti e coinvolgenti e per una definitiva valorizzazione del grande patrimonio archeologico della nostra città". (ANSA).