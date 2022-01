Tesei, scomparsa Grohmann è perdita per tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - "Accogliamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Ursula Grohmann, professoressa del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Perugia e del Dipartimento di Patologia Albert Einstein College of Medicine di New York": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a nome suo e della Giunta. "Una perdita per la nostra regione - sottolinea - e per tutto il mondo scientifico. Le sue ricerche, infatti, hanno dato un importante contributo alla lotta ai tumori e alle malattie autoimmuni".

"Un vuoto anche umano - afferma Tesei - che la professoressa Grohmann lascerà tra i tanti che la conoscevano e apprezzavano e nella sua famiglia, il marito Italo e i due figli, a cui vanno le più sentite e sincere condoglianze dall'intera comunità umbra". (ANSA).