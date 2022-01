Scomparsa la professoressa Ursula Grohmann

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Si è spenta venerdì mattina, all'età di 60 anni, Ursula Grohmann, professoressa del Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università di Perugia e di quello di patologia all'Albert Einstein College of Medicine di New York. Lo riporta il sito del Messaggero.

Grohmann è stata particolarmente impegnata nella ricerca per la lotta ai tumori e alle malattie autoimmuni. Meno di un anno fa, era stata tra le protagoniste del libro 100 Donne per Tutte, raccolta di cento autobiografie di donne che hanno raggiunto importanti risultati personali e lavorativi.

La professoressa Grohmann lascia il marito Italo Carmignani, responsabile dell'edizione Umbria del Messaggero, e i figli Myriam e Pietro. (ANSA).