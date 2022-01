Scendono ricoverati Covid in intensive Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Tornano a salire i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 198 al 28 gennaio, sei in più rispetto a giovedì, ma scendono a sei da otto i posti occupati nelle terapie intensive. Altri quattro i morti legati al virus.

Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.936 nuovi positivi e 2.063 guariti, con gli attualmente positivi che calano a 24.605, 131 in meno.

Sono stati analizzati 3.420 tamponi e 12.207 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 12,3 per cento (12,6 giovedì). (ANSA).