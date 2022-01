Riprendono lavori E-Distribuzione a Fossato di Vico

(ANSA) - FOSSATO DI VICO (PERUGIA), 28 GEN - E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha annunciato che la prossima settimana riprenderanno a Fossato di Vico, a Sigillo e nelle aree vicine riprenderanno i lavori per la conclusione del "Progetto Resilienza" con cui l'azienda elettrica sta dotando molte aree del territorio umbro di un sistema elettrico definito "sempre più automatizzato e resistente".

I tecnici dell'azienda elettrica - si legge in un suo comunicato - hanno già completato le operazioni di ricostruzione della dorsale elettrica di media tensione che transita nella zona di Purello e dintorni. La linea elettrica è stata sottoposta a restyling completo, attraverso l'installazione di cavo elicord precordato di ultima generazione, più efficiente e resistente, per garantire qualità e continuità del servizio in situazioni ordinarie e maggiore solidità di impianto in caso di intemperie.

Da lunedì 31 gennaio E-Distribuzione riprenderà le operazioni per i collaudi, per installare le ultime apparecchiature propedeutiche all'attivazione dei rinnovati impianti e procedere poi a mettere in servizio il nuovo assetto di rete.

Le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato a partire da lunedì e nel mese di febbraio, con interventi divisi su più giorni e in zone diverse per diminuire i disagi. Le date di svolgimento dei lavori sono 31 gennaio, 3 febbraio, 7 febbraio, 8 febbraio, 11 febbraio, 14 febbraio, 18 febbraio, 28 febbraio, 4 marzo e 7 marzo. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del fuori servizio saranno circoscritte a gruppi di utenze.

In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione "ringrazia per la collaborazione l'Amministrazione comunale di Fossato di Vico". (ANSA).