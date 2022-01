Multa di 500 euro per carne trasportata non correttamente

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Sanzione amministrativa di 500 euro per un autotrasportatore fermato dalla polizia stradale sulla E45 con un carico di carne di suino destinato ad alcuni supermercati di Umbria e Lazio. Gli agenti hanno accertato che la merce destinata al consumo alimentare risultava stivata in violazione delle norme sanitarie previste in materia.

La carne - riferisce la polizia - era infatti adagiata sul fondo della cella frigorifera "con serio rischio di contaminazione". Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento del personale sanitario della Usl Umbria 1. (ANSA).