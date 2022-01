Condoglianze rettore Perugia per scomparsa Grohmann

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, esprime a nome personale e dell'Ateneo "le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa" della professoressa Ursula Grohmann, ordinaria di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e chirurgia, direttore del Centro universitario di Microscopia Elettronica dell'Ateneo e "ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni". "Autrice di prestigiose pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero e tra le Top scientists italiane, la professoressa Grohmann collaborava da tempo anche con il Dipartimento di patologia Albert Einstein College of Medicine di New York" aggiunge.

"La straordinaria levatura umana e scientifica della professoressa Ursula Grohmann - sottolinea il rettore - unite al suo sincero amore per la ricerca e al suo appassionato e instancabile impegno al servizio della società civile rimarranno a lungo, quale preziosa eredità, nelle menti e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di condividerne il pensiero, sempre capace di suscitare autentico entusiasmo, interesse, partecipazione e di stimolare profondi spunti di riflessione e originali prospettive. Siamo, nel dolore della terribile perdita, profondamente grati di aver avuto la possibilità di ascoltare la sua straordinaria prolusione durante l'ultima cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. La Comunità universitaria tutta - conclude Oliviero - si stringe in un grande abbraccio intorno alla famiglia". (ANSA).