Scoperta a Terni targa in memoria antica comunità ebraica

(ANSA) - TERNI, 27 GEN - Cerimonia in piazza Corona stamani a Terni, in occasione del Giorno della memoria. Il sindaco Leonardo Latini, insieme al prefetto Emilio Dario Sensi, ha scoperto una targa che sottolinea l'esistenza in quello stesso luogo della piazza Giudea, centro della locale comunità ebraica.

"La memoria - ha detto il sindaco intervenendo - ha la forza di cambiare il mondo ed è un dovere che s'impone in giornate come questa affinché la barbarie dello sterminio e della deportazione non si ripetano mai più. E' un dovere nei confronti dei giovani, perché purtroppo continuano, anche nel mondo di oggi, eccidi e violenze determinati dall'odio etnico, ideologico e religioso.

La targa che ricorda la presenza della comunità ebraica - ha concluso Latini - è un segnale importante che ci fa riflettere sulla complessità dell'identità di Terni della nostra storia cittadina e sulla sua ricchezza".

Erano presenti gli assessori all'Urbanistica, Federico Cini, e alla Cultura, Maurizio Cecconelli, insieme al consigliere comunale Paolo Cicchini Alla cerimonia hanno partecipato anche il vescovo Francesco Antonio Soddu, il questore Bruno Failla e il direttore del Polo di mantenimento armi leggerom Francesco Nasca, il comandante provinciale dei carabinieri, Davide Milano, i rappresentanti della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e della polizia locale. (ANSA).