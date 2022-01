Laliscia al via della Fursan Cup 2022 nel deserto saudita

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Costanza Laliscia, l'atleta più titolata dell'endurance equestre tricolore, sabato 29 gennaio sarà al via della Fursan Cup 2022, la prestigiosa gara internazionale di endurance che si svolgerà ad AlUla, nel deserto dell'Arabia Saudita. La ventiduenne amazzone del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy sarà al via nella CEI2* 120 km con Emirat du Barthas, purosangue arabo grigio del 2014 che, proprio sotto la sella della giovane pluricampionessa perugina, ha al suo attivo due vittorie in altrettante gare disputate lo scorso anno.

"Sono entusiasta - spiega l'amazzone umbra - e al tempo stesso emozionata. Non sarà una gara come tante altre perché è la prima della stagione, è una delle prove più importanti del calendario mondiale e, soprattutto, perché rappresenta per me la voglia di ritorno alla normalità, anche per ciò che riguarda l'endurance, dopo il lungo periodo caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni con cui anche lo sport ha dovuto fare i conti".

Alla Fursan Cup 2022 prenderanno parte oltre 200 binomi provenienti da tutto il mondo per contendersi un montepremi pari a circa 4 milioni di euro. L'Italia sarà rappresentata da Laliscia e da altre tre atlete azzurre. (ANSA).