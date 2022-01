Giorno memoria, Foligno ricorda incontro scuole con Edith Bruck

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "In occasione della 'Giornata della Memoria' - ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto - abbiamo voluto mettere in rete, sul portale istituzionale del Comune di Foligno, il video dell'incontro che alcune classi della nostra città hanno avuto con la nota scrittrice Edith Bruck, reduce dell'Olocausto, sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen": lo riferisce in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Ringrazio per il lavoro svolto - prosegue il sindaco -l'assessore alle iniziative per la memoria, Paola De Bonis, i suoi uffici, e la professoressa Cristiana Brunelli, per aver coordinato l'evento. Ho dato inoltre disposizione di esporre a mezz'asta, per l'intera giornata, le bandiere istituzionali sulla facciata principale del palazzo comunale, e di osservare un minuto di raccoglimento in apertura dei lavori del Consiglio comunale. Ricordo che questa sera, alle 20.45 all'Auditorium San Domenico di Foligno, è in programma lo spettacolo 'Cadde la Neve' a cura dell'associazione 'Progetto Foligno' con il patrocinio del Comune di Foligno, ad ingresso gratuito, consentito con mascherina Ffp2 e super green pass'".

"Conservare la memoria onorando le vittime di tutti i regimi, è il miglior modo per educare al rispetto e alla libertà, evitando così il ripetersi di simili orrori", conclude Zuccarini. (ANSA).