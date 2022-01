Aperti a Terni Digipass per assistenza digitale cittadini

(ANSA) - TERNI, 27 GEN - Aperti a Terni i punti Digipass, parte del progetto della Regione Umbria, finanziato con fondi europei, per sostenere i cittadini che hanno bisogno di assistenza nell'utilizzo dei servizi digitali.

Presso l'Urp di palazzo Pierfelici, in via Roma, è stato allestito il punto informazioni e orientamento sui servizi digitali. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Alla Bct di piazza della Repubblica si trova invece la sala conferenze e accesso digitale. Il punto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Sarà invece attivato in un secondo momento l'hub di palazzo Carrara, dove si trovano lo spazio di coworking, il Fablab e i servizi innovativi.

Il Digipass è un luogo pubblico, aperto a tutti i cittadini, rivolto soprattutto agli anziani, agli istituti scolastici, ad associazioni, imprese ed operatori economici, in cui vengono messi a disposizione facilitatori digitali e strumenti informatici, come computer e rete wi-fi libera a banda larga, oltre a postazioni di co-working e una sala riunioni.

"Si tratta di un vero e proprio spazio di condivisione e scambio di competenze e conoscenze" è stato detto. Alla presentazione hanno preso parte anche l'assessore regionale all'Innovazione e Agenda digitale Michele Fioroni, il sindaco Leonardo Latini e i rappresentanti di Puntozero scarl (Umbria Digitale), che parteciperà alla gestione dei punti.

Nei Digipass sarà possibile trovare strumenti e supporto per i servizi digitali della pubblica amministrazione: dall'attivazione della pec o della posta elettronica all'ottenere lo spid, registrarsi nel sito Inps, ottenere certificati, effettuare pagamenti, prenotare visite mediche e consultare referti, iscrivere i bambini a scuola o fare acquisti, tutto online. (ANSA).