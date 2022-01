Anziano in stato confusionale soccorso di notte dalla polizia

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - La polizia di Stato di Perugia, in seguito alla richiesta di aiuto di due donne, è intervenuta la scorsa notte nei pressi dello stadio "Renato Curi", a Perugia, dove era stato segnalato un anziano che, in preda ad uno stato confusionale, correva in direzione del cinema multisala di Pian della Genna.

Erano da poco passate le due di notte e la temperatura era ben al di sotto gli zero gradi quando gli agenti della squadra volante, impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio, sono stati attirati dalle due donne, che hanno spiegato di aver tentato di raggiungere l'uomo con l'auto ma di non esserci riuscite poiché, giunte all'altezza del percorso pedonale, si erano dovute fermare. Dopo una corsa a piedi, l'uomo è stato raggiunto nei pressi del Centro Borgonovo.

L'anziano, di 80 anni, ex calciatore professionista, alternava - riferisce la questura - attimi di lucidità a profondi stati confusionali.

Dopo aver allertato i sanitari del 118 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, gli agenti hanno contattato i parenti dell'anziano dai quali hanno appreso che l'uomo, dopo essere stato accompagnato a dormire dal proprio assistente domiciliare, era uscito di casa senza farsi sentire. (ANSA).