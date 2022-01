Andamento Covid in crescita in età scolare (0-18 anni)

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - L'Umbria, dal punto di vista dell'incidenza del Covid, registra attualmente una "grandissima variabilità e diversificazione" per classi di età: si passa dai 617 casi per 100mila abitanti nella fascia 80-84 fino ad arrivare ai 4.111 in quella 6-10 anni.

Le fasce in età scolare (0-18) - evidenzia il report settimanale del Nucleo epidemiologico regionale - sono quelle dove c'è sostanzialmente un andamento in crescita, in controtendenza rispetto al resto della popolazione che tende alla riduzione e stabilizzazione dell'incidenza.

In merito ai contagi quindi la fascia di età che continua a preoccupare di più gli epidemiologi del Nucleo regionale è soprattutto quella che va dai 3 ai 18 anni.

Il commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, durante l'illustrazione ha quindi fatto il punto dei contagi nelle scuole, evidenziando che attualmente sono 739 le classi in isolamento, 340 quelle in sorveglianza e quindi 1.079 il totale di quelle in sorveglianza e isolate. Mentre sono 1.559 i positivi. La scuola primaria è quella con la fascia di età maggiormente rappresentata, con 771 positivi e il maggior numero di classi in isolamento e in sorveglianza. (ANSA).