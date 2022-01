Uomo muore travolto da trattore che si ribalta in scarpata

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 26 GEN - Un uomo di poco più di 70 anni è morto per il ribaltamento di un trattore in una scarpata in una zona boschiva in località Patrico, nello spoletino. Su quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri.

Per il recupero del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco in collaborazione con il Sasu. Sul posto anche 118 e 112.

