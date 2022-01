Scendono ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - Quattro ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria nell'ultimo giorno mentre restano sette in posti occupati nelle terapie intensive. Segnalati altri tre morti, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 2.156 nuovi positivi, 9,6 per cento in meno rispetto a martedì e 2.296 guariti, con gli attualmente positivi ora 24.467, 143 in meno.

Sono stati analizzati 3.845 tamponi e 12.357 test antigenici, con un tasso di positività del 13,3 per cento (11,1 martedì).

