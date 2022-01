Guardia giurata spara durante rapina a portavalori

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 26 GEN - Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da una guardia giurata nel corso di una rapina compiuta ai danni di un furgone porta valori che stava consegnando il denaro per il pagamento delle pensioni all'ufficio postale di Umbertide. Su quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri.

La rapina è stata compiuta quando una guardia giurata è scesa dal furgone per consegnare il sacco con i soldi. Arrivato all'ingresso dell'ufficio postale - in base alla ricostruzione degli investigatori - è stata aggredita da due rapinatori armati di fucile che hanno sottratto i contanti (l'ammontare del bottino è in corso di quantificazione), non senza aver percosso l'operatore dell'istituto di vigilanza. I malviventi hanno poi raggiunto un complice che si trovava a poca distanza su una Fiat 500 L di colore rosso bordeaux, risultata rubata. E' stato durante la fuga che - riferisce sempre l'Arma - sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco da parte dell'altra guardia giurata che attendeva il collega alla guida del mezzo.

I rapinatori sono fuggiti in direzione sud, abbandonando alla periferia di Umbertide la vettura utilizzata per il colpo.

Le ricerche dei malviventi sono in corso non solo in Umbria da parte di tutte le forze dell'ordine. (ANSA).