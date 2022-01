British Airways estende programmazione collegamenti per Londra

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - Dopo che Ryanair ha posticipato a giugno l'avvio dei nuovi collegamenti tra diversi aeroporti italiani - tra cui Perugia - e Vienna, British Airways ha invece anticipato al 26 maggio il decollo della rotta Perugia-Londra Heathrow, inizialmente previsto per il 27 giugno, posticipando anche la fine dei voli dal 4 settembre al 2 ottobre. Due mesi in più di programmazione per usufruire della rotta tri-settimanale (voli ogni giovedì, sabato e domenica) che va a potenziare il traffico sul Regno Unito, consentendo anche di usufruire dei numerosi voli in connessione operati da British.

Nel corso della stagione estiva 2022 Ryanair porterà a dieci le rotte programmate da/per l'aeroporto dell'Umbria, grazie alla conferma dei collegamenti su Londra Stansted e Malta che saranno nuovamente operativi da inizio marzo, Bruxelles Charleroi (dal 29 marzo), Cagliari (dal primo maggio), Palermo e Catania (operativi tutto l'anno) ed al lancio dei nuovi voli su Barcellona (dal 29 marzo), Bucarest (dal 28 marzo), Vienna (dal 3 giugno) e Brindisi (al via dal 1 maggio). Confermati i collegamenti Transavia con Rotterdam (dal 23 aprile) ed i voli su Tirana operati tutto l'anno da Albawings.

Una programmazione che, al netto di una positiva evoluzione dell'attuale situazione pandemica, fa ben sperare per il recupero ed il superamento dei livelli di traffico pre-Covid - sottolinea lo scalo umbro - e che prevede sei compagnie aeree operative all'aeroporto "San Francesco d'Assisi" con quattro collegamenti di linea nazionali e nove internazionali. (ANSA).