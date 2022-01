Si ribalta con l'auto e finisce in un orto, anziano contuso

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 25 GEN - Molto spavento e qualche contusione per un anziano che, nel pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in strada della Segheria, ad Orvieto.

L'uomo - secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco - ha perso il controllo della sua Fiat Panda, ribaltandosi e finendo la sua corsa in un orto adiacente un'abitazione. Rimasto incastrato nell'abitacolo e capovolto, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Una volta soccorso dal 118, le sue condizioni non sarebbero gravi. (ANSA).