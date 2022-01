Il 30 marzo discussione richiesta rinvio a giudizio esame Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Comincerà il 30 marzo prossimo la discussione finale davanti al gup di Perugia della richiesta di rinvio a giudizio relativa all'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Il calendario dei prossimi appuntamenti è stato delineato nel corso dell'udienza di oggi.

Il giudice ha accolto la richiesta del perito di prorogare il termine per depositare le trascrizioni delle intercettazioni.

Fissato ora al 15 febbraio.

L'udienza preliminare è stata invece rinviata al 9 marzo quando saranno sentiti la ex rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli e l'ex direttore generale Simone Olivieri per i quali la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio insieme all'ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina e all'avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo. (ANSA).