Ad Orvieto nuovo percorso interattivo dedicato al Signorelli

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 25 GEN - Nuovo percorso interattivo al Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, dove accanto a due importanti opere di Luca Signorelli sono state posizionate delle plance che, dalla fotocamera del cellulare, permettono di far "vivere" come narratore d'eccezione proprio l'artista rinascimentale.

La nuova esperienza multimediale riguarda il doppio ritratto dipinto su una tegola romana in laterizio, che raffigura il pittore insieme al camerlengo Niccolò d'Agnolo Franchi, e la grande tavola di Santa Maria Maddalena. Vicino alle due opere sono state collocate delle speciali plance interattive contenenti dei QRCode che, inquadrati con la fotocamera del cellulare, permettono di scaricare Linkar, l'app per la realtà aumentata sviluppata da Skylab Studios.

L'applicazione riconosce l'opera che si sta inquadrando con lo smartphone e fa apparire dei pulsanti cliccabili che aprono inediti approfondimenti, nel caso della Maddalena, mentre dà vita ai personaggi del quadro stesso, come nel caso di Signorelli nel suo autoritratto.

"In questa lunga e imprevedibile fase di difficoltà per i luoghi della cultura - sottolinea l'Opera del Duomo -, l'innovazione ha permesso di riscoprire musei e patrimonio artistico e di avvicinare a una fruizione coinvolgente gli amanti dell'arte e le nuove generazioni. Come dimostra il gradimento espresso dai visitatori del Museo Modo sin da quando le plance sono state installate, riscuotendo curiosità e interesse in special modo dal pubblico giovane e dalle famiglie".

Il progetto "IncontrArti oltre l'immagine"- nome della nuova realizzazione - è coordinato dall'associazione dei Musei ecclesiastici umbri (Meu) e finanziato dalla Regione Umbria.

Intanto si stanno approntando altri strumenti multimediali che presto potranno rinnovare la didattica del Museo e del Duomo di Orvieto. (ANSA).