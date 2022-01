Lega Regione annuncia attivazione telefono per cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Il capogruppo della Lega in Assemblea legislativa, Stefano Pastorelli, annuncia "l'attivazione dalla mattinata del 24 gennaio del numero di telefono 075/5763070, a disposizione dei cittadini umbri che vogliono parlare con il partito per richiedere informazioni, esporre criticità, presentare proposte o che vogliono essere indirizzati verso il canale idoneo alla risoluzione dei problemi. Il servizio è fruibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10-13, in alternativa è possibile inviare una mail a gruppolegaumbria@gmail.com(link sends e-mail)".

"Si tratta - spiega Pastorelli in una nota - del servizio 'La Lega Umbria risponde', che abbiamo reso operativo già due anni fa e poi purtroppo interrotto a causa delle misure di sicurezza conseguenti al diffondersi della pandemia. In questi mesi abbiamo mantenuto attiva la mail per le segnalazioni dei cittadini, rispondendo alle richieste pervenute e da oggi siamo in grado di attivare anche il numero telefonico. È importante, in un momento come questo, essere vicini alle persone e alle loro esigenze, cercando il più possibile di far sentire la presenza delle istituzioni sul territorio e di coinvolgere i cittadini umbri nel processo decisionale delle politiche pubbliche. Non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i problemi ma abbiamo la voglia di ascoltare le famiglie, gli imprenditori, i giovani e di abbattere quella distanza che il Covid ha contribuito a creare tra politica e società, tra istituzioni e territori. Mi auguro che questo servizio possa diventare presto un punto di riferimento. Siamo aperti ai suggerimenti e, perché no, anche alle critiche, se costruttive - conclude Pastorelli -, poiché è da queste che possiamo crescere e migliorare". (ANSA).