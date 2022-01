Finge guasto per evitare l'arresto, nascondeva cocaina

(ANSA) - TERNI, 24 GEN - Ha fatto quella che è ritenuta una pericolosa inversione di marcia lungo il raccordo Terni-Orte poi, quando si è accorto di essere stato notato dalla polizia stradale, si è fermato su una piazzola di sosta inscenando un guasto al motore per disfarsi della droga che aveva con sé: un giovane alla guida di una Mercedes, non è comunque riuscito a sfuggire all'arresto da parte della polstrada di Terni.

L'uomo - spiega in una nota la questura - mentre ha aperto il cofano con atteggiamento preoccupato, ha lasciato cadere in terra un pacchetto di sigarette accartocciato. Recuperato dagli agenti, vi hanno trovato all'interno 15 involucri di nylon contenente polvere bianca, risultata cocaina dalle analisi eseguite dal personale di polizia scientifica.

A bordo del veicolo i poliziotti hanno scoperto, accuratamente nascoste, 650 euro in banconote di diverso taglio, due telefonini e arnesi di vario genere di cui il giovane non ha saputo chiarire la provenienza. Tutta la merce è stata sequestrata.

L'uomo, giudicato per direttissima, è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni. (ANSA).