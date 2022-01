Tifoso denunciato per varco in area massima sicurezza Curi

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - E' accusato di avere aperto abusivamente un varco dell'area di massima sicurezza dello stadio Curti in occasione del derby Perugia-Ternana, disputatosi lo scorso 19 dicembre, consentendo il passaggio di circa 150 tifosi biancorossi un tifoso perugino di 37 anni denunciato a piede libero dalla polizia. Il questore Giuseppe Bellassai ha anche adottato nei suoi confronti il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il Daspo.

L'episodio è avvenuto durante le fasi di afflusso della tifoseria locale quando l'uomo, poco prima dell'inizio dell'incontro, dopo aver fatto regolare accesso nel settore della tribuna est, in base a quanto accertato dalla polizia si è diretto nell'area di massima sicurezza dello stadio con l'intento di aprire la porta di evacuazione. Tentativo riuscito però parzialmente grazie al tempestivo intervento degli steward in servizio ai tornelli che, con non poca difficoltà - sottolinea ancora la Questura - vista la calca dei tifosi, avevano rimesso immediatamente in sicurezza il varco.

L'indagine condotta dalla Digos, coadiuvata dalla polizia scientifica e con il ricorso alle immagini dell'impianto di sorveglianza dello stadio, ha consentito di identificare il presunto responsabile. E' stato quindi denunciato per avere tenuto una condotta tale da creare un concreto e grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. (ANSA).