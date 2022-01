Scendono in Umbria ricoverati Covid in intensive

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Scendono a otto, da dieci, i posti occupati da pazienti Covid negli ospedali dell'Umbria, 200 in totale, uno in più rispetto a sabato. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati sei morti, 1.832 nuovi positivi, meno 19 per cento rispetto a sabato, e 2.299 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 24.935, 473 in meno.

Sono stati analizzati 3.572 tamponi e 12.394 test antigenici, con un tasso di positività pari all'11,47 per cento (era il 14,7 per cento sabato). (ANSA).