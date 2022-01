Eletto nuovo direttivo Associazione stampa umbra

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Eletto il nuovo direttivo dell'Associazione stampa umbra a seguito delle elezioni tenutesi nelle sedi di Perugia e Terni e in via telematica. L'Asu ha reso noto, con un comunicato, che risultano eletti per i giornalisti professionali Claudio Sebastiani, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Riccardo Milletti, Laura Marozzi e Fabrizio Ricci.

Per i collaboratori Luana Pioppi, Stefano Cocchieri, Rosario Murro.

Eletti Revisori dei conti Giampietro Chiodini, Massimo Sbardella per i professionali e Morena Zingales per i collaboratori.

Eletti probiviri dell'Associazione Emanuele Lombardini, Daniele Sulpizi per i professionali e Danilo Nardoni per i collaboratori.

Entro un mese si terrà il primo Consiglio direttivo per l'assegnazione delle cariche sociali. (ANSA).