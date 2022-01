Pg Perugia, presunzione innocenza non impedisca informazione

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - "La tutela della presunzione di innocenza non può certo impedire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico": così il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani nella relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Perugia.

Il magistrato ha sottolineato come "allo stato, sembra eccessivo formalizzare le uniche modalità di comunicazione dei procedimenti penali con gli organi di informazione mediante conferenze e comunicati". Per il procuratore generale "si corre il rischio che nella prassi emergano e si diffondano condotte elusive del dettato normativo, tramite contatti informali, non facilmente tracciabili né sanzionabili". (ANSA).