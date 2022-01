Per Mario Draghi fine settimana a Città della Pieve

(ANSA) - CITTA DELLA PIEVE (PERUGIA), 22 GEN - Mario Draghi sta trascorrendo a Città della Pieve il fine settimana che precede le votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica.

In mattinata il presidente del Consiglio è stato visto passare con la sua auto nel centro storico del borgo umbro dove ha un casolare di campagna. Con Draghi il proprio cane, un bracco ungherese con il quale passeggia spesso durante la sua permanenza a Città della Pieve. Centro che per il premier è diventato da ormai oltre 15 anni il luogo dove trascorre con la famiglia i momenti di riposo. (ANSA).