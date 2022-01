A Narni e Amelia due giornate vaccinazione bimbi 5-11 anni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 22 GEN - Due giornate di vaccinazione, ad accesso libero, per i bambini della fascia di età 5-11 anni: ad organizzarle, nelle giornate del 29 e 30 gennaio prossimi, sono i sindaci di Amelia e Narni, insieme ai colleghi del comprensorio, e al distretto narnese-amerino dell'Usl Umbria 2.

Le vaccinazioni si svolgeranno sabato 29 (prima dose) e sabato 19 febbraio (seconda), dalle 10 alle 18, nella palestra della scuola primaria Pertini di Narni scalo. Ad Amelia invece domenica 30 gennaio (prima dose) e domenica 20 febbraio (seconda), sempre dalle 10 alle 18, alla palestra della direzione didattica Jole Orsini, plesso Maria Chierichini.

L'accesso è senza prenotazione e riservato ai minori residenti.

Oltre a Narni e Amelia, i Comuni coinvolti dall'iniziativa sono Calvi dell'Umbria, Otricoli, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Penna in Teverina, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Attigliano e Guardea. (ANSA).