Upskill Perugia, iscrizione prorogata al 28 febbraio

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - E' stata prorogata al 28 febbraio prossimo la scadenza della manifestazione di interesse "Upskill Perugia. Il rilancio del territorio attraverso ITS e imprese".

L'iniziativa, presentata il 25 novembre 2021 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia insieme a UpsKill 4.0 e ai partner UniCredit e Joule, la Scuola di Eni per l'Impresa, è nata con l'obiettivo di sostenere le imprese umbre nello sviluppo di progetti d'innovazione attraverso il coinvolgimento di giovani degli Istituti Tecnici Superiori di tutta Italia.

Grazie al supporto di Upskill 4.0, con il suo team di professionisti e ricercatori universitari specializzati in innovazione digitale e nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese e i giovani tecnici degli Its potranno sperimentare la realizzazione di nuovi prodotti e processi attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche e percorsi di crescita imprenditoriale capaci di avviare nuove opportunità d'innovazione.

Possono beneficiare della misura le medie, piccole e micro-imprese nonché le attività imprenditoriali con finalità sociali e di coesione a livello territoriale, con sede nei Comuni della Provincia di Perugia afferenti al territorio di riferimento della Fondazione, con un fatturato compreso tra 300 mila e 5 milioni di euro. Il programma supporterà un numero massimo di nove soggetti, indicativamente tre per ognuno dei seguenti settori: agroalimentare, artigianato artistico, turismo.

Le imprese - spiega la Fondazione - avranno la possibilità di implementare progetti di innovazione di prodotto, processo e trasformazione del business model, con il supporto di un team di lavoro dedicato coordinato da docenti ed esperti di comprovata esperienza. I progetti avranno una durata di sette mesi e si svilupperanno nel 2022. (ANSA).