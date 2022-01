Giunta Foligno adotta schema piano prevenzione corruzione

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 GEN - E' stato adottato dalla giunta comunale di Foligno lo schema del Ptpct (Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza 2022/2024). Dopo la fase partecipativa sarà sottoposto all'approvazione definitiva da parte della giunta comunale. Il segretario generale del Comune, Paolo Ricciarelli, responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, ha invitato, tramite un avviso pubblico, i soggetti interessati (amministratori, cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi) a far pervenire eventuali proposte e osservazioni entro le ore 12 del 10 febbraio prossimo.

Queste indicazioni - spiega il Comune - saranno valutate all'interno del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione definitiva del Ptpct. Le proposte e le osservazioni - indirizzate all'ufficio del segretario generale - potranno essere consegnate a mano allo Sportello unico integrato, in piazza della Repubblica 10, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite posta indirizzata a Comune di Foligno, segretaria generale, Piazza della Repubblica 10 - 06034 Foligno oppure via email all'indirizzo segretario@comune.foligno.pg.it. (ANSA).